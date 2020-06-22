Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan organizasyonlardan NBA, geri dönüş için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu konuda kararlı bir tutum sergileyen NBA Yönetimi, son dönemde Florida'da artan vakalardan dolayı endişeli.

NBA, geri dönüşü Florida'daki Disney World'de gerçekleştirmeyi planlıyor. Fakat özellikle son 3 günde Florida'da corona virüs vakalarında ciddi artış gözlemlenmiş durumda.

Disney World'ün seçim nedeni de oyunculara dışarıdan teması azaltmak adına söz konusu komplekste birden fazla otel ve basketbol sahasının olmasıydı.



