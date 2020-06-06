Bundesliga'nın 30.hafta maçında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'e 4-2 yenilirken maçın son golünü Florian Wirtz kaydetti. 3 Mayıs 2003 doğumlu Florian Wirtz, bu golle Nuri Şahin'e ait Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu rekorunu 17 yaş 1 ay 3 gün ile kırmış oldu.

2005 yılında milli oyuncu Nuri Şahin, 17 yaş 2 ay 21 günlük iken Nürnberg'e karşı gol atmış ve bu unvanı eline geçirmişti. Son 15 yılda da kimse bu rekoru kıramamıştı.