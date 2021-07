Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in geçmiş döneme ait ses kayıtları her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Raul, Casillas, Cristiano Ronaldo gibi isimlerin ardından şimdi de Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil'in Real Madrid dönemine ilişkin konuşmaları ortaya çıktı.

El Confidencial gazetesi tarafından haber olarak paylaşılan ses kayıtlarında Florentino Perez, "Mesut Özil, 21 yaşındayken bir kız arkadaşıyla buraya geldi. Almanya'daki üçüncü kuşak Türklerden biriydi. Madrid'i keşfetmeye başladı ve hayatı değişti. Kız arkadaşından ayrıldı ve Milanolu İtalyan bir mankenle ilişkiye başladı. Özel uçağa binip giderdi ve onunla ilişkiye girip geri dönerdi" ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan Mesut Özil görüşmesi

Florentino Perez'in ses kayıtlarında dönemin Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Mesut Özil ile yaptığı konuşma da yer aldı. Florentino Perez'in anlattığı olaya göre Jose Mourinho, Mesut Özil ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Mourinho konu hakkında Mesut Özil'e, "Seninle baban gibi özel konuşmama izin verir misin?" derken Mesut Özil, "Evet, elbette" şeklinde karşılık verdi. Sonrasında ise Mourinho, "Bak çıktığın o kız, tüm Inter ve Milan takımlarındaki teknik direktörler dahil herkes ile ilişkiye girdi" ifadelerini kullandı.

Florentino Perez, bu konuşma sonrasında Mesut Özil'in İtalyan modelden ayrıldığını belirtti.

Florentino Perez'in ortaya çıkan son ses kayıtlarında Guti ve Figo hakkındaki skandal görüşleri de yer aldı. Guti'yi 'moron' olarak tanımlayan ve güvenilmez olduğunu belirten Florentino Perez, Figo hakkında ise çok ağır küfürlü ifadeler kullanırken en kötüsünün Figo ve Raul olduğunu dile getirdi.