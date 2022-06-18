Perez, kulüp tarihinde daha önce takıma gelen oyuncularla ilgili olarak ve Mbappe konusu hakkında şunları söyledi: "Mbappe ile ilgili durum değişti. Ona başka şeyler teklif ettiler. Üzerinde baskı kurdular. Real Madrid'de kulübün üstünde kimse yok. Diğer oyunculardan daha fazla kazanabilir ama futbol kolektif bir spor . Değiştiremeyeceğimiz değerlerimiz ve ilkelerimiz var. Onu seviyorum. Yapılan baskı, şartların değişmesine yol açtı. Real Madrid tarihinde hiçbir oyuncu diğerinden üstün olmamıştır."