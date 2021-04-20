Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Inter, Milan ve Juventus, gece yarısında duyurulan kararla, Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıkladı, dünya futbolunda ortalık karıştı... Futbolseverleri hayrete düşüren bu gelişmenin ardından ilk açıklama UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den geldi. Ceferin, "UEFA ve Dünya Futbolu, sadece aç gözlü fikirlerini takip eden birkaç Avrupa kulübü tarafından öne sürülen korkunç projeye karşı tek yumruk oldu. Futbol dünyası, hükümetler, bu anlamsız projeye karşı birleşti" diye tepki gösterdi, bu lige katılan takımlarda forma giyen milli futbolcuların Milli Takım 'larda forma giyemeyeceğini belirtti.

'Ceferin'in dediği yasak uygulanamaz!'

Projenin hayata geçmesinde başrolü oynayan ve Avrupa Süper Lig Başkanı olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, konu ile ilgili İspanyol televizyonu El Chiringuito'ya konuştu. Ceferin'e rest çeken Perez, futbolcuların Milli Takım konusunda rahat olmaları gerektiğini vurguladı, ''Futbolcular milli takımları konusunda rahatlayabilirler. Ceferin'in dediği yasak uygulanamaz. Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bizi çıkartamazlar. La Liga'da da oynamaya devam edeceğiz. Bunun %100 garantisini verebilirim.'' dedi.





'UEFA'da şeffaflık yok, Ceferin'in maaşını bilmiyorum'

Ceferin'in Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile ilgili söylediği sözlere tepki gösteren İspanyol futbol adamı, ''Juventus kadar büyük bir kulübün başkanı hakkında böyle konuşan bir UEFA başkanımız olamaz. Diğer başkanları aşağılayan bir UEFA başkanı istemiyoruz. UEFA'da şeffaflık yok. LeBron James'in maaşını biliyorum ama UEFA başkanının maaşını bilmiyorum. Seçilen 15 kurucu kulüp en fazla ilgiyi çeken kulüpler. Napoli, Roma gibi kulüplerin de turnuvada olma şansı bu yıl ya da önümüzdeki yıl olacak.'' şeklinde konuştu.

'Herkesin daha fazla para kazanacağı bir çözüm'

İngiltere, İspanya ve İtalya'nın büyük kulüplerinin, futbolun yaşadığı kötü durum için bir çare bulunması gerektiğini belirtenPerez, ''Büyük kulüpler son yıllarda çok para kaybettiler. Real Madrid son 2 yılda 400 milyon euro zarar etti. Büyük kulüplerin dahil olduğu bir Süper Lig yaparak herkesin daha fazla para kazanacağı bir çözüm bulduk.'' dedi ve ekledi:

'Finansal açıdan takımları kurtaracak'

''Avrupa Süper Ligi, finansal açıdan takımları kurtaracak. Yayın hakları haricinde bir gelir kapısı bulamadığınız zaman, çözümü daha fazla taraftarın ilgisini çekecek daha büyük maçlar düzenlemekte buluyorsunuz.''





'Futbol, taraftarların ilgisini kaybetti'

''Futbolun da dünyadaki her endüstri gibi değişmesi ve yeni koşullara adapte olması gerekiyor. Futbol, taraftarların ilgisini kaybetti. Kurucu 12 kulübün dünyanın her yerinde taraftarları var. Futbolla daha az ilgilenen genç nesli futbola bağlamamız lazım.''

'Bütün kulüpler Avrupa Süper Ligi'ne katılabilir'

''UEFA, ilk Avrupa kupasının oluşumuna da karşıydı. Bu lig; zengin insanlarla alakalı değil, futbolu kurtarmakla alakalı. Büyük adamlar para kazanmazsa, hepimiz kaybederiz. İnsanlar, Şampiyonlar Ligi'ne olan ilgilerini kaybetti. Bu para, harekete katılan bütün kulüplere dağıtılacak. Bütün kulüpler Avrupa Süper Ligi'ne katılabilir. Her sene 5 takım lige katılacak. Bu lig, kapalı bir yarışma değil.''

'Verdikleri reaksiyona anlam veremiyoruz'

''UEFA ve FIFA ile görüşmeye hazırız. Verdikleri reaksiyona anlam veremiyoruz. Resmi açıklamamızda her şey apaçık ortadaydı. Yeni Şampiyonlar Ligi formatını anlayamadım. Bu işten para kazanmayacağız. Bunu, futbol hareketi için yapıyoruz.''

'2024'te bütün kulüpler batmış olacak'

''UEFA'nın geçmişi pek parlak değil. Yaşanan şeyleri hatırlatmak istemiyorum. Çalışmayan bir modeli değiştirmek istiyoruz. Kimse yeni modelin ne getirdiğini anlamıyor. 2024'te bütün kulüpler batmış olacak.''





'EuroLeague ve İspanya Ligi'ni izleyin'

''Bu olay La Liga'ya değer kaybettirmez. Harika oyuncularımızla her yere gidiyoruz. EuroLeague ve İspanya Ligi'ni izleyin. Premier Lig'in formatı değişemez. Eğer kulüpler güçlenirse, herkes güçlenir. Bu iki lig birlikte var olabilir.''

'PSG ya da Alman kulüpleriyle görüşmedik'

''Şu anda 12 kulübüz. PSG ya da Alman kulüpleriyle görüşmedik. Yaşanacakları göreceğiz. Bu formatta Şampiyonlar Ligi sadece çeyrek final ve sonrasından itibaren ilgi çekiyor.''

'Futbol taraftarına bu değişimi borçluyuz'

''Şu anda düşük kaliteli maçlar oynanıyor. Berabere biten bir Barcelona-Manchester United maçı, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde ortalama bir takımla karşılaşmasına göre daha ilgi çekici. Genç nesillere cevap vermemiz gerekiyor. Real Madrid sıfırdan başlamayacak çünkü yaşadığımız şampiyonluklar unutulmayacak. Futbol taraftarına bu değişimi borçluyuz.''

'VAR sistemi olacak ve geliştirilecek'

''Kovulana kadar Avrupa Süper Ligi'nin başkanı olacağım. Profesyonel kriterlerle lig için en iyi hakemleri seçmeye çalışacağız. Eğer yarın görevimi bırakmak zorunda olsaydım, yerimi Joan Laporta'ya bırakırdım. Avrupa Süper Ligi'nde VAR sistemi olacak ve geliştirilecek. Her şey geliştirilecek. VAR daha iyi olacak, hakemler daha iyi olacak, daha sorumlu bir Finansal Fair Play planı olacak ve bu lig, önümüzdeki 100 yıl boyunca futbolu kurtaracak.''





'Barcelona ve Real Madrid batıyor!'

"Küçük kulüpler para kazanıyor ama Barcelona ve Real Madrid batıyor! Böyle bir şey olabilir mi? Yayın gelirlerinden %20 alıyoruz. Böyle devam edemeyiz. Süper Lig küçük kulüplere de yarayacak. Biz para kazanacağız ve onların oyuncularını daha pahalıya alacağız."

'Bu savaşı kaybedersek, futbol da kaybedecek'

''Eğer UEFA ile uzlaşma sağlayamazsak geri dönmek gibi bir niyetimiz yok. FIFA ve UEFA, 2024'e kadar beklemek istiyorlarsa, onları tebrik ederiz. Biz beklemeyeceğiz. Bu yıl lige başlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Avrupa Süper Ligi'ni deneyeceğiz. Bu savaşı kaybedersek, futbol da kaybedecek.''







