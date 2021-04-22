Florentino Perez: Avrupa Süper Ligi projesini askıya aldık

Real Madrid Başkanı aynı zamanda Avrupa Süper Ligi projesinin başkanlığını üstlenen Florentino Perez, yaşananlar ve proje hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

'Şampiyonlar Ligi çeyrek finalden sonra ilgi çekici oluyor'

Perez, "Uzun yıllardır Avrupa Süper Ligi projesi üstünde çalışıyoruz. Belki de kendimizi çok iyi anlatamadık. Üzgünüm. Bu proje üstünde 3 yıl harcadık. La Liga dokunulmazdı, şu anki Şampiyonlar Ligi sistemi de eskiydi. Ancak çeyrek finallerden sonra ilgi çekici hale geliyordu."

"Dünyanın en iyi takımlarının olacağı, yeni bir format yaratmak istedik. Tüm futbol endüstrisi için daha fazla para kazanabilirdik. UEFA Başkanı ve diğerlerinde gördüğüm bu öfkeyi, hayatımda daha önce hiç kimsede görmemiştim. Organize olmuş gibilerdi."

'Futbolun kurtulması gerekiyor'

"Futbolu kurtarmak istiyorduk. Futbolun kurtulması gerekiyor. Biz bunu isterken, futbolu öldürmek istiyoruz gibi görüldü. Bu proje işe yaramadıysa, bir başka proje işe yarayacak."

'Nadal, Federer'le oynarsa herkes izler'

"Altı Premier Lig kulübünden biri, proje için pek ikna olmuş görünmüyordu. Bu diğerlerine de sıçradı, bulaşıcı oldu. Nadal, Federer'le oynarsa herkes izler ama dünyanın 80 numarasıyla oynarsa, kimse izlemez."

"Juventus ve Milan, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmadı. Barcelona, şu anda konu üstünde düşünüyor. Süper Lig projesi ölmedi, hayatta. Sadece askıya aldık."

'Türkiye'den, bir takım lige girmek isterse problem olur'

"Diğer fikirlere de açığız ama mesela nispeten küçük bir ligden, örneğin Türkiye'den, bir takım lige girmek isterse problem olur. Çünkü para, daha büyük maçlardan, daha büyük rekabetlerden geliyor"

'Kurucu kulüpler, bu projeye inanıyorlar'

"Bugün Andrea Agnelli'yle üç kez görüştüm. Bu işte birlikteyiz. Barcelona'yla da görüştüm, onlar da bizimle birlikteler. Sonuçta imzalanan sözleşmeler var. Premier Lig kulüpleri bu şekilde Süper Lig'den ayrılamaz. Şikayet etmeyeceğiz ama bir çözüm yolu bulacağız"

"Haaland ve Mbappe gibi transferleri yapmak imkansız. Genel olarak söylüyorum, sadece Real Madrid için değil. Avrupa Süper Ligi olmadan bu mümkün değil. Kurucu kulüpler, bu projeye inanıyorlar. Avrupa Süper Ligi ölmedi. Çalışmaya devam edeceğiz. UEFA'dan gelecek misillemelerden korkmuyoruz"







