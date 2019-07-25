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Flora Tallinn-Eintracht Frankfurt maçında düdük Ali Palabıyık'ın

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Estonya'nın FC Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasını yönetecek.

25 Temmuz 2019, Perşembe 01:09
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Flora Tallinn-Eintracht Frankfurt maçında düdük Ali Palabıyık'ın

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Estonya'nın FC Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Estonya'nın Tallinn şehrindeki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

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