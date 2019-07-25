FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Estonya'nın FC Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Estonya'nın Tallinn şehrindeki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.