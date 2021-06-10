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Flippo Inzaghi, Brescia'nın başına geçti

İtalyan futbolunun efsane golcülerinden Flippo Inzaghi, teknik direktör olarak Benevento'dan ayrıldıktan sonra İtalya Serie B takımlarından Brescia'nın başına geçti.

10 Haziran 2021, Perşembe 10:09 Son Güncelleme:
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Flippo Inzaghi, Brescia'nın başına geçti

İtalyan futbolunun efsane golcülerinden Flippo Inzaghi, teknik direktörlük kariyerinde kardeşi Simone Inzaghi'nin gölgesinde kalmış durumda. Simone, geçtiğimiz günlerde Inter'in başına geçerken Flippo ise İtalya Serie B ekiplerinden Brescia ile anlaştı. 

Benevento'nun İtalya Serie B'ye düşmesine engel olamayan Flippo Inzaghi, takımdan ayrılma kararı almıştı. Brescia ile anlaşan Flippo, teknik direktörlük kariyerine İtalya Serie B'de devam edecek. 

Kendisine gösterilen güvenden dolayı başkan ve sportif direktöre teşekkürlerini sunan Flippo Inzaghi'nin Serie A'ya yükselinmesi durumunda yüksek bonuslar içeren bir sözleşme kapsamında senelik 350 bin Euro'luk ücrete imza attığı belirtiliyor. 

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