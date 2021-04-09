Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı dün akşam da yaşandı. Fransız devi PSG, Alman temsilcisi Bayern Münih'i 3-2'lik skorla devirdi. Dev maça Paris ekibinin genç süperstarı Kylian Mbappe damga vurdu. Allianz Arena'da PSG'nin 3-2 kazandığı mücadelede 22 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Şampiyonlar Ligi arenasında bu sezon 8 maçta 8 kez ağları sarsan başarılı oyuncu, kariyerinde Kupa 1'in eleme turlarında 13 kez ağları sarsarak, 12 gollü efsane Therry Henry'i geçerken, bir başka Fransız Benzema (19) ile arasındaki farkı 6'ya indirdi.

19 maç sonra kaybetti

Bavyera ekibinin gollerini Choupo-Moting ile Müller kaydederken, teknik direktör Hansi Flick de bir ilki yaşadı. Bayern 19 sınav sonra Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olurken, harikalar yaratan Alman hoca da ilk kez Kırmızı-Beyazlılar'ın başında Devler Arenası'nda kaybetti. Bu turnuvada Bavyera ekibiyle 17 maça çıkan Flick, 15 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Chelsea'den büyük avantaj

Öte yandan gecenin bir diğer maçında Porto, Chelsea'yi konuk etti. İngiliz devi, Porto'yu Mount ve Chilweel'in golleriyle 2-0 mağlup ederek, rövanş öncesinde büyük avantaj sağladı.



