Flavio: Trabzonspor için canımı veririm

Buraya gelmenin kendisi için bir rüya olduğunu belirten Sambacı, “Bu hayalimin gerçekleşmesi için gece gündüz dua ettim. Trabzonspor adını duyduğunuzda Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin adını duymuş oluyorsunuz. Takım arkadaşlarım beni sıcak karşıladı. Yolda beni durduran taraftarlarımız sevgilerini gösteriyorlar. Onlara şunu söyleyebilirim, Flavio sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu. Takımım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

‘Asla pes etmem’

Flavio şöyle devam etti: “Ben hayatımı zor bir yolculuk olarak görüyorum. Henüz 16 yaşındayken çevremdeki birçok insan benim futbolcu olmak için çok geç kaldığımı ve yapamayacağımı söylemişti. Bunlar beni hırslandırdı. Hayatım boyunca vazgeçen, pes eden biri olmadım. Bu anlamda Trabzonsporla kendimi bağdaştırıyorum. Trabzonspor’a da zamanında başaramayacağını, zorluklara karşı gelemeyeceğini, var olan güçleri yıkamayacağını söylemişler. Fakat Trabzonspor bu bariyerleri yıkabilmiş bir takım”

‘Futbol çok sert’

”Türkiye’de futbolunbu kadar sert oynanması beni şaşırttı. Brezilya’dan farklı. Özellikle ilk maçta maruz kaldığım fauller sonrasında biraz canım yanmıştı. Ama artık adapte oldum”

‘Nwakaeme çok başka’

”Çok yetenekli oyuncularımızvarama Nwakaeme’ye ayrı bir parantezaçmakgerekir. Çoközel bir futbolcu. Zor şeyleri,çokkolay yapabiliyor”

‘İdolüm Modric’

”Oynadığım mevkide kendime idol olarak Luka Modric’ialıyorum. Onun tarzında bir oyuncu olmaya çalışıyorum. Hem hücumda var hem de savunmada. O tarzı beğeniyorum”

‘Newton hücumu seviyor’

”Eddie Newtonuzunyıllar Chelsea’de çalışmışbir isim. Hücumu çok sevenbir teknik direktörümüzvar. Detaylara önem veren, sıkı çalışan ve bizimle iletişimi iyi olan birisi”

‘Kırmızıdan sonra...’

”Kırmızı kart sonrasında hocamız beni yanına çağırıp, kesinlikle sıkıntı yaşamamamı, böyleşeylerin özellikle Trabzonspor’a karşı yaşandığını ve buna hazırlıklı olmamgerektiğini bana anlattı”