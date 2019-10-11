Flavio: 'Galatasaray gibi takımlardan puan almak sevinme nedenidir'

Gençlerbirliği'nin Portekiz ekibi Feirense'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Flavio, ülkesinde yayım yapan Jornal do Oeste gazetesiyle bir röportaj gerçekleştirdi. 25 yaşındaki savunmacı, Türkiye'deki günleriyle ilgili flaş itiraflarda bulunurken Galatasaray'dan 1 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu belirtti. İşte Flavio'nun o sözleri:

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan puan almak her zaman sevinme nedenidir. Bu takımlar, her zaman şampiyonluk için yarışır ve onlardan üç puan almak çok zordur. Nautico'dan ayrıldıktan sonra Portekiz'de üç yıl geçirdim. Arada ciddi bir kültür farkı var ama Türkiye aklımı başımdan aldı. Burası, yaşamak için harika bir ülke. Ailemle buraya çabuk uyum sağladı.

Türkiye'de çok iyi bir hikaye yazmayı umuyorum. Lige iyi başlamadık ama Galatasaray'a karşı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Antalyaspor ile karşılaşacağımız mücadele, deplasmanda olmasına rağmen takımımız için yeni bir başlangıcın işareti olabilir."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler