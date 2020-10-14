Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Flavio, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Bahia kulübünün kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Flavio, Trabzonspor'un kendisine olan ilgisi öğrenince mutlu olduğunu ve Avrupa'da forma giyme adına çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Transfer olduktan sonra taraftarının kendisini çok iyi karşıladığını ve kulüpteki herkesin büyük destek gösterdiğini belirten Flavio, bordo mavili kulüp için canını verecek ve sahada her şeyi yapacak bir oyuncu olduğunu söyleyerek takımın başarısı için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.









Zor bir hayat yaşadığını belirten Flavio "16 yaşındayken etrafımdaki birçok insan benim futbolcu olamayacağımı, çok geç kaldığımı, oynasam bile küçük takımlarda forma giyebileceğimi söyledi. Fakat ben hiç pes etmedim. aksine daha da hırslandım. Bu anlamda Trabzonspor ile kendiğimi bağdaştırıyorum. Çünkü kulübümün de engel tanımayan bir misyonunun bu olduğunu gördüm ve bağlılığım biraz daha arttı" dedi.

Türkiye'deki futbolu görüdğünde en çok şaşırdığı şeyin oynanan sert futbol olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu "İlk maçında aldığım darbelerden dolayı açıkçası canım çok yandı. Brezilya'da bu kadar sertlik görmedim" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Alanzinho ile karşılaştırılması konusuna da değinen Flavio "Kendisini tanımıyorum ama karşılaştırma videolarından sonra burada oynadığını öğrendim. Birçok arkadaşım Trabzonspor'a övgüler yağdırmıştı ama buraya geldiğimde daha fazlasını gördüm. Brezilya kulüplerine saygısızlık etmek istemem ama bu nedenler transferimde çok etikili oldu" ifadelerini kullandı.







