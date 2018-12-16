Flash Wolves yeni sezon kadrosunu açıkladı

Flash Wolves’un yeni sezondaki baş koçu Sweet olacakken, takımın koçları Morning ve Madwolf olarak görünüyor. İdaresi bu şekilde olan takımın üst koridorunda Hanabi, ormanında Bugi yer alacakken, orta koridorundaysa Rather bulunuyor.

Alt koridorunda Betty ve ShiauC ile yer alacak olan Flash Wolves, Worlds 2018’de 9-12. sırada yer almıştı. Şimdilerde yeni sezon için tamamen hazır olduğu görülen Tayvan temsilcisi, LMS’te baskın bir oyun ortaya koyuyor. (Playerbros)