Flaş... Terim konuşacak!

Fatih Terim'den son dakika kararı! Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Kulüp resmi kanalları açıklamanın 17.30'da ekranlara geleceğini duyurdu.
Galatasaray'ın resmi açıklaması...
Erkek futbol takımı Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in açıklaması 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 17.30’da GS TV’de yayınlanacaktır. Bilgi kirliliğini önlemek için, resmi sitemiz veya sosyal medya kanallarımızdan yayınlanmayan duyurulara itibar edilmemesini rica ederiz.