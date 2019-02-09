Flaş! Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçı öncesinde Beşiktaş'tan ayrılıp Milli Takım'a gideceği yönündeki iddiaları açıkladı.

09 Şubat 2019, Cumartesi 18:29
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Flaş! Şenol Güneş'ten ayrılık açıklaması

Beşiktaş tecrübeli Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursa maçı öncesinde bugün çokça konuşulan ayrılık iddialarını açıkladı.

Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklanma şöyle;

İyi hazırlandık. Takım olarak maçın önemini biliyoruz. Rakibimizin de gücünü biliyoruz, 12 beraberlikle değişik bir grafik çizdiler. Bizden az mağlup olup, bizden az gol yediler. Ayrılıkla ilgiili benim bilgim yok. Bana yansıyan sorular, bir sürü şeyler geliyor ama onlara dönersek zaten işi bırakmak gerekiyor. Şu anda Bursaspor maçı daha önemli. Dalgalar nereye gidiyor, onu bilmiyorum. Zamanı gelince konuşuruz.

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