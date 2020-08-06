Geride kalan sezonu 2. Lig Beyaz Grup’ta bitirip şampiyon olarak 1. Lig’e geri dönen Samsunspor, burada da kalıcı olmaya niyetli değil. Kırmızı-Beyazlılar ses getirecek bir kadro kurmanın hazırlığında. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Kuzey temsilcisi, daha önce Savicevic’i renklerine bağlamıştı.

Takımı sırtlayacak bir hücum oyuncusu için daha harekete geçen yönetim, Gökhan Töre’ye teklif yaptı. Kırmızı- Beyazlılar aslen Samsunlu olan oyuncuya 3 yıllık teklif götürdü.

Taraftar çok istiyor

Yeni Malatyaspor’dan ayrılmasına kesin gözle bakılan, adı yeniden Beşiktaş ile anılan Gökhan’ın Samsun’dan aldığı bu ekonomik yönden güçlü teklif karşısında kafası karıştı. Gökhan’ın kısa süre içerisinde menajeriyle değerlendirme yaparak kararını vermesi bekleniyor. Taraftarlar da yıldız oyuncunun takıma kazandırılmasını çok istiyor.