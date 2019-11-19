Flaş! Radamel Falcao Amerika yolcusu

2020'den itibaren MSL'te mücadele edecek olan Inter Miami'nin kurucu başkanı David Beckham, bazı yıldız futbolcuları transfer listesine aldı.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre MLS'e gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham bu sebeple James Rodrigues, Radamel Falcao ve Mandzukic'i takımında görmek istiyor.

Beckham'ın forvet hattında Falcao ve Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu iddia ediliyor. (Ntv Spor)

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