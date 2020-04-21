Flaş! PlayStation 5 çıkış tarihi sızdırıldı

Daha önceden kontrolcüsü de duyurulan konsol için bekleyiş uzun zamandır devam ediyor. Daha önceden de çıkış tarihi için bazı tahminler yapılmıştı. Ancak ortaya çıkan tarih, tahminlere göre daha erkende.

PlayStation 5 çıkış tarihi sızdı

Oyun dünyası yeni konsolun için gelecek haberlere odaklanmış durumda. Daha önceden ortaya çıkan haberlerde yeni konsolun önceki sürüm PlayStation 4 gibi sonbaharda kullanıcılarla buluşmasıydı. Ancak ortaya çıkan iddialara göre oyuncuların bu kadar beklemesine gerek kalmayacak. Çünkü VGC’nin yaptığı habere göre Sony‘den bir yetkili, konsolun önümüzdeki mayıs ayı içinde kullanıcılarla buluşacağını belirtti.

Bununla birlikte yeni konsolun rakibi Xbox Series X için de bazı bilgiler paylaşıldı. Microsoft yönetimi de konsolu mayıs ayı içinde kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Eğer haberler doğruysa önümüzdeki ay merakla beklenen her iki konsol da kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Ayrıca iki konsolun oyunları için de sevindiren haberler var. Bilindiği gibi E3 2020 iptal edilmişti. Etkinlik iptal edilmese 9-11 Haziran tarihinde düzenlenecekti. Bu etkinlikte birçok oyun duyurulacaktı.

Etkinliğin iptaliyle birçok oyunun tanıtım tarihi erkene çekilmiş durumda olduğu belirtiliyor. Bu oyunlar arasında da her iki konsolun oyunları bulunduğu söyleniyor. (Shiftdelete)