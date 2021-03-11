Chelsea'nin bekleneni bir türlü veremeyen ismi Michy Batshuayi Londra ekibine tam anlamıyla veda mı ediyor? Eski Belçikalı futbolcu Erwin Vandenbergh, Batshuayi'nin kariyerini kurtarmak için Lukaku ve Kevin De Bruyne gibi takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

Şu anda Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da kiralık olarak forma giyen golcü isim 2016 yılında mavilere katıldığından bu yana dört sezonda tam dört kere kiralık olarak başka takımlara gönderildi.









Yalnızca bir gol

Büyük beklentiler ile Chelsea'ye transfer edilen Batshuayi bir türlü kendisinden bekleneni veremedi. Crystal Palace forması ile bu sezon Premier Lig'de 16 maçta yalnızca 1 gol kaydedebilen forvetin performansı tartışma konusu oluyor.

'Batshuayi için kötü bir seçim olmaz'

Mirror'da yer alan habere göre; Batshuayi'nin Chelsea'den ayrılma olasılığı ile ilgili Belçikalı eski forvet Erwin Vandenbergh, Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku örneklerinde olduğu gibi kariyerini kurtarmak için Batshuayi'nin Chelsea'den ayrılmasının iyi bir fikir olabileceğini dile getirdi. Ayrılma tercihinin Batshuayi için kötü bir seçim olmayacağını söyledi.

Bilindiği üzere şu anda Inter forması giyen Romelu Lukaku ve Manchester City'nin yıldız ismi Kevin de Bruyne'nin kariyerleri Chelsea'den ayrıldıktan sonra yükselişe geçmişti.

Batshuayi'nin ismi transfer dönemlerinde sık sık Türk Kulüpleri ile de anılıyordu.







