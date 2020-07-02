Flaş Mesut Özil iddiası: Fenerbahçe değil Başakşehir!

Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen ilk 11'deki yerini kaybeden Mesut Özil hakkında flaş transfer iddiası ortaya atıldı. Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun yeni durağının Türkiye olabileceği belirtilirken, bu takımın Fenerbahçe değil Başakşehir olduğu aktarıldı.

AS gazetesi, Başakşehir'in Özil'e sözleşmesinin sona ermesiyle resmi teklif yapacağını okurlarına duyurdu. Tecrübeli futbolcunun kariyeri için en uygun takımın Başakşehir olduğu ve Türk asıllı Alman oyuncunun bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Okan Buruk'un da Mesut Özil transferine sıcak baktığı ve yıldız futbolcunun koşullar oluşması halinde takıma katılmasını istediği ifade edildi.

Yeniden doğabilir

Başakşehir'in zirve yarışında önemli bir yere sahip olduğu vurgulanırken, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla ciddi bir gelir elde edileceği, bu rakamın da transfere etki edeceğinin altını çizildi. İsmi her transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için Başakşehir'in ideal bir takım olduğu ve yeniden doğuş için doğru takım olduğu belirtildi.

'Haydi indirim yaptı, 6 yaptı, 4 yaptı. Yok bu paralar artık'

Ali Koç, Mesut Özil ile ilgili, "Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba. Ona sormak lazım. Mesut Özil, çok iyi bir Fenerbahçeli'yse sembolik bir rakama gelmek isterse olur tabii ki. 12 milyon euro net para alıyor. Haydi indirim yaptı, 6 yaptı, 4 yaptı. Yok bu paralar artık." ifadelerini kullanmıştı.