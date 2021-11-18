Futbol oynadığı dönemde kullandığı serbest vuruşlar ile dünya futboluna damga vuran Juninho Pernambucano, Sportif Direktörlük görevini yürüttüğü Lyon'dan sezon sonu ayrılacağını açıkladı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre sezon sonu Lyon'daki Sportif Direktörlük görevini bırakma niyeti olduğunu belirten Juninho, "Sezonu iyi bir şekilde bitirmeyi umuyorum ve sezon sonunda her şey normal giderse görevimi bitireceğim. Hep üç yıl dedim. Dikkatlice düşüneceğim ama bence üç sezon yeterli" ifadelerinde bulundu.

Dinlenmek istediğini de belirten Juninho, "Bu kulübü seviyorum. Müteşekkirim, ama aynı zamanda bu kulübe çok şey verdim. O da unutulmamalı. Biraz dinlenmek istiyorum." sözlerini sarf etti.











