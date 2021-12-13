Flaş iddia! Sergio Agüero futbolu bıraktığını açıklayacak

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona'nın Alaves ile karşılaştığı mücadelede göğsünde ağrı hisseden ve nefes darlığı yaşayarak hastaneye kaldırılan Sergio Agüero'nun futbolculuk kariyerindeki geleceği belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın geleceği hakkında flaş bir iddia ileri sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre kalbinde ritim bozukluğu yaşayan Agüero, Çarşamba günü düzenlenecek törenle futbolu bıraktığını açıklayacak.

Agüero daha önce yaptığı açıklamada kulüp doktorlarının verdiği talimatlara uyduğunu, testlere ve tedavisine devam ettiğini ve 90 gün içerisinde durumumun değerlendirileceğini dile getirmişti.







