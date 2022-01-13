Yeni Haber'den Veli Özkan'ın haberine göre; Medipol Başakşehir, Konyaspor 'dan Serdar Gürler'i kadrosuna katmaya hazırlanırken, Anadolu Kartalı da Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna katmak için nabız yokladı. Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun da kulüplerin anlaşması durumunda dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Konyaspor tarihine adını yazdıran deneyimli futbolcu, geçen sezon 1 milyon Euro bonservis ve 260 bin Euro alacağını kulüpte bırakarak Başakşehir'e transfer olmuştu.

Konyaspor'un simge ismi olan Ömer Ali Şahiner, yuvasına geri dönerse takımın 100. yıl kadrosunda yer almış oalcak ve başarı için birlikte mücadele edecek.

Transfer için Başakşehir Kulubü'nün Konyaspor'a kolaylık sağlaması isteniyor.