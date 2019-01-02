Sergilediği performansla zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği büyük merak konusuydu.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulan ve adı, Fransız devi Monaco'yla birlikte anılan Faslı futbolcuyla ilgili bugün Fransız basını flaş bir haber geçti.

Ülkede aylık olarak yayım yapan tabloid gazetelerden Le10sport'un internet sitesinde yer alan habere göre Monaco kulübü, 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamaya çok yakın.

Sarı Kırmızılı yöneticilerle olan görüşmelerde büyük mesafe katettiği öne sürülen Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler