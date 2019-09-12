Fransa'da yayın yapan Le Parisien gazetesi, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasından bu yana bitkisel hayatta olan Michael Schumacher'in kök hücre tedavisi gördüğünü ve bilincinin açıldığını öne sürdü.

Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher, 2013 yılında İsviçre Alplerinde geçirdiği kayak kazası neticesinde başından ciddi şekilde yaralanmış ve bitkisel hayata girmişti. 6 yıldır İtalya'da özel bir malikanede bakım gören ve tadavisi için milyonlarca dolar para harcanan Alman pilota ilişkin Fransa'dan umut dolu bir haber geldi.

Ülkenin önemli yayın kuruluşlarından Le Parisien, 50 yaşındaki Schumacher'in, kök hücre tedavisi görmek için Paris'teki Georges Pompidou Hastanesi'ne getirildiğini öne sürdü. Ayrıca hastanede Schumacher'in bakımından sorumlu bir hemşirenin ifadelerinin de yer aldığı haberde, Alman pilotun bilincinin açık olduğu iddia edildi. İsmi verilmeyen hemşire, "Evet Schumacher'in bakımından ben sorumluyum ve sizi temin ederim ki kendisinin bilinci yerinde." diyerek 6 yılın ardından efsane isimle ilgili müjdeli haberi verdi.

3 Ocak 1969 doğumlu Michael Schumacher, 1991 yılında başladığı Formula 1 kariyerinde 5'i üst üste olmak üzere toplam 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Alman pilot bu zaferleri 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında elde etti.