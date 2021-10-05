Galatasaray 'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada verdiği kararlarla günün en çok tartışılan ismi olan Ali Palabıyık'a Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ceza verileceği iddia edildi.

MHK, Ali Palabıyık'ı cezalandıracak

Skorer'de yer alan habere göre; Çaykur Rizespor- Galatasaray maçının tepki çeken isimleri hakemler oldu. Yanlışlarıyla göze batan isimlerin Merkez Hakem Kurulu tarafından cezalandırılacağı ortaya çıktı.

En az 4 maç yok

Maçı belirtilen süreden 2 dakika fazla oynatan ve konuk takımın attığı son dakika golü öncesini süzemeyen Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen’in Merkez Hakem Kurulu tarafından en az dört hafta maç alamayacağı öğrenildi. Kıdemli yardımcı hakem Serkan Olgurcan da pozisyonda kusurlu bulundu. Palabıyık ve Bitigen ile özel olarak görüşen MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın sert uyarılarda bulunduğu bildirildi.

4 maçın üçünde eleştirildi

FIFA hakemi Ali Palabıyık, Süper Lig’de 4 maçta sahaya çıkarken, Avrupa arenasında da 3 müsabakada düdük çaldı. Palabıyık’ın, Trabzonspor -Galatasaray (2-2), Beşiktaş -Adana Demirspor (3-3) ve Çaykur Rize-Galatasaray (2-3) karşılaşmasında oldukça fazla eleştiri aldığı görüldü.

Tatlı uyardı

İstanbul’da dün başlayan hakem seminerinde son hafta maçlarının pozisyonlarının gündeme gelmemesi dikkat çekti. UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg’in de katıldığı seminerde, elle oynamalar, ceza alanı içinde çekmeler, topsuz alanda yapılan fauller ve kart uygulamaları ile ilgili görüntüler irdelendi. Tatlı; seminerin kapanışında hakemleri zaman geçirmeler, uzatma dakikalarına dikkat edilmesi ve ikinci sarı kartların çok net olması konularında uyardı.

VAR protokolünde kafa karışıklığı

Merkez Hakem Kurulu başkanı Tatlı ve UEFA eğitimcisi Uilenberg’in Video Asistan Hakemleri ile ilgili eleştirilerde bulunduğu seminerde, VAR’ın doğru anlarda devreye girmediği vurgulandı. Hakem cephesinde ise sürekli yenilenen VAR protokolü sonrası yaşanan kafa karışıklığı dile getirildi.

Kart uygulamalarında dikkat

Analiz ekibi tarafından yapılan sunumda ise, hakemlerin takım oyuncuları hakkında bilgi edinmeleri, problemli futbolcular üzerinde durmaları ve kart uygulamalarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

TFF, Tatlı'yı sorguladı

MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın seminerin öğle yemeği arasında Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldiği ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı özelinde, hakemlerin yeni sezondaki performansı ile ilgili görüş alışverişi yaptığı öğrenildi. TFF kurmayları, ligin henüz başı olmasına karşın hakemlerin bu denli konuşulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.