Flaş iddia! Mercedes gümüş renk düzenine geri dönüyor

Formula 1'in 'Gümüş Oklar' lakaplı takımı Mercedes için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Üst üste 8 kez takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başaran takım gümüş renk düzenine geri dönebilir.

Bild'de yer alan habere göre Mercedes, 2022 sezonundan itibaren son iki sezondur kullandığı siyah renk düzenini terk edip, gümüş renge geri dönecek.

Mercedes, 2020 sezonunda, 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'ın önderliğinde "Black Lives Matter" hareketine destek vermek amacıyla araçlarında siyah renk düzenini kullanmaya başlamıştı.

Eğer iddialar gerçekleşirse, Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, 2022 sezonunda takımın klasik gümüş rengi ile piste çıkacaklar.

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