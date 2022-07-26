Ligin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray , transfer çalışmalarına da hız verdi.

Todofichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, LaLiga'da Celta Vigo forması giyen Denis Suarez ile ilgileniyor.

Daha önce Barcelona ve Sevilla formaları da giyen futbolcunun bir süredir Celta Vigo'dan ayrılmak için uğraş verdiği belirtilirken, İlk tercihinin LaLiga'da devam etme olduğu ancak yeterli tekliflerin kendisine ulaşmadığının altı çiziliyor.

En ciddi kulüp Galatasaray

İddialara göre Denis Suarez'in talipleri arasında en ciddi kulüp Galatasaray. Evander'den olumlu yanıt alamayan Sarı-Kırmızılı ekip, İspanyol futbolcunun transferine öncelik veriyor ve Suarez'i ikna edebilecek bir teklif sunmaya kararlı.

4 milyon Euro talebi

Celta Vigo'nun ise 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 4 milyon Euro civarı bir teklif beklediği ileri sürülürken, Galatasaray'ın Marcao'nun Sevilla'ya satışı sonrası elde edilen gelir nedeniyle bu talebi karşılayabileceği belirtiliyor.

Kariyerinde Arsenal, Barcelona, Sevilla gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 28 yaşındaki Deniz Suarez, geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giymiş ve 4 gol, 6 asist kaydetmişti.



