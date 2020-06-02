Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Dr. Cem Kınay, "Fatih Terim istiyorsa, genç stoper Cenk Özkacar, Galatasaray'a gelir" dedi.

ONYEKURU KALIR

Kınay, Onyekuru'nun bir sezon daha kiralık olarak sarı kırmızılı takımda oynayacağını belirterek, "Bence Galatasaray, Onyekuru'yu bırakmayacak. 1 sezon daha kiralık olarak alacak" şeklinde konuştu.

BELHANDA'NIN YERİNE HAKAN ÇALHANOĞLU GELEBİLİR

Galatasaray'ın Belhanda'yı gönderip, Hakan Çalhanoğlu'nu alabileceğini belirten Kınay, "Hakan bu aralar gelirse Galatasaray, hem kendisi için hem de takım için iyi olur. Galatasaray'da kısa sürede kaptanlığa yükselir. Hakan konusu gündeme geliyor" dedi.









14 YABANCI FUTBOLCU KURALI TÜRK FUTBOLUNA BAŞARI GETİRDİ

Yabancı futbolcu sayısıyla ilgili kuralın değişmemesi gerektiğini belirten Kınay, "14 yabancı futbolcu kuralı Türk futboluna büyük katkı sağlamıştır. Türk futbolu bu sayede başarılı bir dönem yakaladı. En önemlisi milli takım bu sayede başarılı oldu. 14 yabancı kuralı olmasaydı, bu kadar çok sayıda Türk oyuncu yurtdışına gidemezdi. 14 yabancı kuralı sayesinde Türk futbolcular da rakebeti öğrendiler ve büyük gelişim sağladılar" ifadelerini kullandı.

NİHAT ÖZDEMİR SAÇMA İDDİALARA İZİN VERMEMELİ

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın teşvik primi anısı nedeniyle Beşiktaş'ın TFF'yu 1986-87 sezonunda siyah beyazlıların şampiyon ilân edilmesiyle ilgili başvurusu üzerine Kınay, "Ahmet Nur Çebi'nin bu konudaki açıklamaları ve yaptığını hiç de mantıklı bulmuyorum. Son zamanlarda Türk futbolunda futbol dışında şeyler oluyor. Neden böyle bir müracaat yaptılar. Ben TFF bu konuya hemen cevap vermeli. Fenerbahçe de mahalli liglerdeki şampiyonlukların Süper Lig şampiyonluğu sayılması yönünde girişimlerde bulunuyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu tavrı doğru değil. Bunlar Türk futboluna zarar verir. Şampiyonluklar konusunda belirlenmiş kaideler var. Siz bunu yaparsanız, Trabzonspor da 2011 konusunu gündeme getirir. Bu konuda ne diyeceksiniz. Hâlâ Türkiye'de Beşiktaş - Fenerbahçe Süper Kupa Finali oynanmadı. Bunu nasıl çözeceğiz. Bence başkanlar bunları bırakıp, Türk futbolunun gündemindeki gerçek konuları konuşsunlar. Galatasaray'ın açıklaması doğru. 86'yı falan bırakmaları gerekir. Bu tür saçma sapan konuların gündemine getirilmesini Nihat Özdemir izin vermemeli. Bir an önce bunlara cevap vermesi gerekir" dedi.