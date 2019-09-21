Galatasaray'da taraftarından genel kurul üyesine kadar oluşan ortak fikir; birlik ve beraberlik... Ancak kulüp içinde ilginç olaylar yaşanıyor. Yönetimin bütün camiayı kucaklaması birlik için öncü olması beklenirken Başkan ve yöneticiler arasında koltuk kavgaları yaşandığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söylediği iddia edildi.

EKİM İŞARET EDİLİYOR

Başkan Mustafa Cengiz, Albayrak'ın bu tutumuna bir hayli bozulmuş durumda. Bazı yöneticiler de Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yürüyüşüne destek olacaklarını ifade ediyor. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu noktada tavrını ortaya koydu.

Başkan Mustafa Cengiz'in her daim yanında olan Yusuf Günay "Benim tek Başkan'ım Mustafa Cengiz'dir, başka birini desteklememiz söz konusu değildir" şeklinde görüşünü söyledi. Ancak camia içerisinde ekim ayında seçim olacağı kulaktan kulağa yayılmaya başlamış durumda. Öte yandan Riva-Florya projelerinin feshedilmesi sebebiyle de camiadaki bir huzursuzluk var. Pazartesi günü yapılacak olağanüstü divan toplantısının da son derece hareketli geçeceği öngörülüyor. Toplantının basına kapalı şekilde yapılması da son derece enteresan bir detay olarak dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye