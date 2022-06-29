Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro'nun transferinde İtalyan ekipleri Torino, Monza ve Salernitana'nın önüne geçti.

İddialara göre Sarı-Kırmızılı ekip Cagliari ile 7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.

Joao Pedro kararsız

Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sunabileceği belirtilirken, Joao Pedro'nun bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Eşinin İtalyan olması nedeniyle ülke dışına çıkmaya sıcak bakmayan Pedro'nun kararı merak konusu.

Geride kalan sezonda Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki hücumcu; 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.



