Flaş iddia: Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi

Monaco'da forma şansı bulamayan ve Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Fatih Terim'in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Aslan'ın Monaco forması giyen Henry Onyekuru 'da mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

A Spor'da yer alan son dakika haberine göre, Sarı Kırmızılı ekip, Nijeryalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray'ın resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapacağı ifade edildi.

İlk olarak 2018/19 sezonunda Everton'dan Galatasaray'a kiralan Onyekuru, 44 resmi maçta 16 gol atıp 3 asist yapınca Fransız devi Monaco'ya bonservisiyle gitmişti.

2019/20 sezonunun devre arasında ikinci kez Galatatasaray'ın yolunu tutan yıldız oyuncu, 12 maçta 1 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.





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