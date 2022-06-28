Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe 'de, transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da bazı oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor.

Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe, yıllık 4 milyon Euro kazanan ve 1 yıl sözleşmesi kalan Luiz Gustavo ile yollarını ayırmak istiyor.

Teklif yok

Sarı-Lacivertli ekip tecrübeli Brezilaylı futbolcuyla yolların ayrılması için maaşının bir ksımını ödemeye hazır. Ancak şu ana kadar Luiz Gustavo için kulübe gelmiş ciddi bir teklif bulunmuyor.

2019 yılında Fransız ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli formayla bugüne kadar 97 maça çıktı ve 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.



