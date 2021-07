Flaş iddia! Fenerbahçe, Cornelius transferini bitirdi

Transfer döneminde birçok forvet oyuncusunu gündemine alan Fenerbahçe için İtalya’dan taraftarı heyecanlandıracak bir iddia geldi. Çizme medyasında farklı kaynaklarda yer alan habere göre Parma, uzun süren pazarlıkların ardından Andreas Cornelius’u 7 milyon Euro’ya satmaya razı geldi. İtalyan ekibi, geçen sezon 8.4 milyon Euro ödediği Danimarkalı forveti çok daha yüksek bir bedele satmayı planlıyordu. Ancak takımın ligden düşmesi ve maaş bütçesinde küçülmeye gidilecek olması nedeniyle Parma’nın, kadroda en çok kazanan isimlerden biri olan Cornelius’u zararına satmaya razı geldiği kaydedildi.

Kopenhag istiyor ama...

Danimarkalı forveti kadroda görmek isteyen tek takım Fenerbahçe değil. Daha önce adı Trabzonspor ’la da anılan 28 yaşındaki oyuncuya eski kulübü Kopenhag da talip oldu. Lacivert-Beyazlılar; 2013-14’te Cardiff’e 8.7 milyon Euro’ya sattığı Cornelius’u sadece 6 ay sonra 3.5 milyon Euro’ya geri almıştı. Kopenhag, golcü oyuncuyu 2017’de bu kez Atalanta’ya 6 milyon Euro’ya gönderdi. 1.93m.’lik golcünün, eski takımının kendisine talip olmasına rağmen şimdilik ülkesine dönmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Kampa yetişebilir

Andreas Cornelius bu nedenle Fenerbahçe’nin teklifine ‘evet’ dedi. Sarı-Lacivertliler oyuncuyla her konuda prensip anlaşmasına vardı. İtalyan medyasındaki haberlere göre bu transfer her an açıklanabilir. Eğer imzalar atılırsa, Vitor Pereira’nın yeni oyuncuların en az ikisinin Slovenya Kampı’na yetiştirilmesi talebi için ilk adım atılmış olacak.