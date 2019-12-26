Flaş iddia! Derbinin hakemi Cüneyt Çakır değil...

"Bizler araştırmacı gazeteciyiz... Derbi öncesi yaptığım bir dizi görüşmelere göre, FIFA kokartlı Halil Umut Meler’in adı kapalı kapılar ardında ön plandaydı. Ne var ki, MHK’nın kantarında Cüneyt Çakır ağır bastı, maça o çıktı! MHK neden bu değişikliğe gerek duydu? Haklıydılar, artık onlar da hakem hatalarından yıldılar. Hafta olmasın ki, başları derde girmesin! Her hafta eleştirilerin boy hedefi MHK Başkanı Zekeriya Alp ve kurul üyeleriydi.

Derbi kritik bir maç, baskı inanılmaz. Bu baskıyı ancak Cüneyt Çakır kaldırabilir, biz de rahat ederiz” mantığından yola çıktılar, Çakır’a maça atadılar. Hatta biraz daha ileri gidip, VAR’ın başına Mete Kalkavan’ı oturttular. İki de tecrübeli AVAR yedek hakemini oluşturdular. Yani işlerini sağlama aldılar, almasına da gelin görün ki, tüm bu düşünceler, derbide yerini hayal kırıklığına, isyana bıraktı! Cüneyt Çakır ve VAR, ailecek sınıfta kaldılar, maçın önüne geçtiler, ortalığı yangın yerine dönüştürdüler! Tablo bu, kalkıp MHK’yı top ateşine tutmak asla doğru değildir. Kurul, üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdi, getirmesine de Çakır ve VAR, MHK’nın yüzünü kara çıkardı, ayıptır, ayıp! MHK’yı bir kez daha ateşe attınız...

Ceza geliyor ceza!

Bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum, evet Fenerbahçe rakibine oranla çok iyi oynadı, istedi ve kazandı, hak ettiler. Ancaak bu yenilginin faturasını kalkıp tamamen Beşiktaş’ın kötü futboluna kesmek haksızlıktır arkadaş. Tamam Beşiktaş kötü oynadı, kaybetti, bu faktörler Çakır ve VAR’ın hatalarını asla ortadan kaldırmaz, örtemez! Kartal’ın buz gibi iki penaltısı var, korkma, çal düdüğünü ver penaltıları kardeşim, sana ne Kartal’ın kötü futbolundan?

VAR, yani Mete Kalkavan sen ne iş yaparsın, oraya niye oturttular seni? Hadi Çakır sahada baskı altında kaldı, pozisyonları süzemedi, belki de süzmek istemedi, ya siz? O baskı sizin bulunduğunuz ofisi de mi etkisi altına aldı, yüzde yüzlük pozisyonlarda niye gıkınız çıkmadı arkadaşlar? Şimdi gelelim en can alıcı sorumuza... Eyyy MHK ve kurul üyeleri, böylesi bariz hatalara ailecek ortak olan bu hakemlerimize nasıl bir ceza vereceksiniz, merak ediyorum? MHK’nın hakem hatalarına karşı çok kararlı olduğunu biliyorum, derbide görev alan hakemlerin bir süre dinlendirileceğine inanıyorum, tersini de düşünmüyorum!

Efendim, sosyal medyadan maç yorumumla ilgili eleştiriler geldi, tepkiler aldım. Bakın hiçbir maça ‘amigo’ düzeyinde bakmadım, tarzım değil, gerçekler, kurallar neyse onu yazdık, çizdik, yorumladık. Ne yani ortada bir hakem faciası varsa ki var, sessiz mi kalalım, eleştirmeyelim mi? Kaldı ki o pozisyonlar ‘sana göre, bana göre’ değil, net kardeşim net, hatta SİYAH-BEYAZ’dır, nokta...

Bu haberi de okudular VAR'sa var, YOK'sa...