Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Alanyaspor, İtalya Serie B'de Parma forması giyen Dennis Man'ın kiralanması için girişimlerde bulundu. İtalyan kulübü ise tüm maaşının ödenmesi halinde futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Ancak Dennis Man'ın şu anda Parma'dan kazandığı ücret Alanyaspor için yüksek bir seviyede ve eğer futbolcu maaşında indirime gitmeye karar verirse anlaşma sağlanabilir.

Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları

Ara transfer döneminde 23 yaşındaki Rumen futbolcunun ismi Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılmıştı.

Bu sezon 13 maçta forma giyen Dennis Man, 2 gol atma başarısı gösterdi.







