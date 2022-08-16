Flaş iddia! Adana Demirspor, Başakşehir'den Stefano Okaka için harekete geçti
Hücum hattına golcü arayışında olan Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi. İddialara göre Mavi Şimşekler, Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka ile ilgileniyor ve transfer için teklifte bulundu. Ancak İstanbul ekibi 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu bırakmak istemiyor.
Hücum hattına golcü arayışında olan Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor, forvet hattını güçlendirmek için Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka ile ilgileniyor.
İlk teklif yapıldı
Adana Demirspor'un 33 yaşındaki golcü için ilk teklifini sunduğu belirtilirken, Başakşehir'in Okaka'yı bırakmak istemediğinin altı çizildi
Okaka teklifi düşünüyor
Tecrübeli golcünün ise kendisi için kulübüne gelen bu teklifin ardından durumu düşünmeye başladığı iddia edildi.
Başakşehir dönemi
Kariyerinde Roma, Fulham, Parma, Sampdoria ve Watford gibi Avrupa ekplerinin formasını giyen Okaka, 2021 yılında Udinese'den Başakşehir'e transfer olmuştu. İstanbul ekibinin forması ile bugüne kadar 37 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, 13 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.