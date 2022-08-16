Hücum hattına golcü arayışında olan Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor, forvet hattını güçlendirmek için Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka ile ilgileniyor.

İlk teklif yapıldı

Adana Demirspor'un 33 yaşındaki golcü için ilk teklifini sunduğu belirtilirken, Başakşehir'in Okaka'yı bırakmak istemediğinin altı çizildi

Okaka teklifi düşünüyor

Tecrübeli golcünün ise kendisi için kulübüne gelen bu teklifin ardından durumu düşünmeye başladığı iddia edildi.

Başakşehir dönemi

Kariyerinde Roma, Fulham, Parma, Sampdoria ve Watford gibi Avrupa ekplerinin formasını giyen Okaka, 2021 yılında Udinese'den Başakşehir'e transfer olmuştu. İstanbul ekibinin forması ile bugüne kadar 37 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, 13 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.

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