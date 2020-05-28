A Milli Takım ve milan'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor Instagram hesabının canlı yayın konuğu oldu.

İtalya Serie A'nın devam edip etmeyeceğinin bugün yapılacak toplantının ardından belli olacağını söyleyen deneyimli futbolcu, "İtalya'da durum bugün belli olacak, biz de bekliyoruz. Antrenmanlara devam ediyoruz. Halimize şükür, biraz daha rahatladık. İnşallah maçlar akşam oynanır çünkü hava çok sıcak" dedi.

"Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum"

Transferde adının sık sık Galatasaray ile anılmasını da değerlendiren Çalhanoğlu, "Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum. Çocukluğumdan beri öyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray'ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum" diye belirtti.

A Milli Takım'da güzel jenerasyon

A Milli Takım'da güzel bir jenerasyon yakaladıklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Milli takımda genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla bu jenerasyon çok güzel. Takımda herkesin birbirine saygısı var" diye belirtti.

Takımdaki en iyi arkadaşları

Zaman zaman düşük performansı her futbolcunun sergileyebileceğine vurgu yapan Çalhanoğlu, "Bazen iyi bazen kötü oynuyoruz. Sonuçta insanız. Negatifleri dinleyip geçmek gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için savaşacağız. Takımda en yakın arkadaşlarım Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer ve Franck Kessie" sözlerine yer verdi.