Flaş görüntü! Fenerbahçe, Vedat Muriç pazarlığında

Transfer piyasası iyice hareketlendi. Adı uzuncu bir süre Galatasaray ile anılan ve Sarı-Kırmızılılar’ın neredeyse bitti gözüyle baktığı Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç transferinde çok sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, İstanbul Etiler’de bir otelde buluştu, transferi konuştu.

İkilinin hararetli görüşmeleri ve telefon trafiği dikkat çekerken, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın yaptığı 3 milyon 750 bin Euro, sonraki satıştan pay ve kiralık olarak Ozornwafor teklifinin üzerine çıktığı öğrenildi. Son karar, Yılmaz Bal’ın başkanı Hasan Kartal ile yapacağı görüşmeden sonra verilecek.

Transferdeki sürpriz görüşme A Spor kameralarına böyle yansıdı.