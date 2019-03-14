Futbolcuların maaşları kulübü bu yıl çok zorladı. Beşiktaş’ta bu sezon Quaresma ve Adriano’nun yanı sıra takımdan ayrılan Love, Babel, Pepe ve Tolgay Arslan da alacakları sebebiyle kazan kaldırmıştı. Diğer futbolcuların da kulübü FIFA’ya şikâyet etmesinden çekiniliyordu ki ilk haber Töre'den geldi.

Töre TFF'ye başvurdu

Beşiktaş'ta alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya giden kaleci Karius'tan sonra beklenen oldu ve Gökhan Töre de alacakları için Futbol Federasyonu'na başvurdu. Yıllık ücreti 1.8 milyon avro olan 27 yaşındaki futbolcu, ''Hem kiralık vermediniz hem oynatmıyorsunuz hem de maddi sıkıntı var diyorsunuz'' açıklaması yaparken, 9 aydır kulüpten para alamadığını dile getirmişti. (Türkiye Gazetesi)