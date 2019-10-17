Flaş! Gökhan Gönül Galatasaray derbisinde yok!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku yaşanıyor. Alanyaspor maçı öncesinde sol bacak üst adalesine darbe alan tecrübeli futbolcunun 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Başarılı sağ bek Ankaragücü, Braga ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

DOUGLAS OYNAYACAK

Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in de sakatlanması üzerine savunma hattında sıkıntı yaşayan Abdullah Avcı'nın, bu bölgeler için alternatif isimlere yönelmeye başladı. Victor Ruiz yerine yine Necip Uysal'ı Vida'nın yanında görevlendirecek olan tecrübeli çalıştırıcı; Gökhan Gönül'ün formasını da Douglas'a vermeyi planladığı belirtildi.