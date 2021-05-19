Flaş gerçek ortaya çıktı! Taylan Antalyalı...

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; 12 oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıktı. Bu arada yönetimin de Süper Lig'in yıldız isminin transferini açıklayacağı öğrenildi.









Ayrılacak isimler belli oldu

Galatasaray'da Linnes, Şener, Etebo, Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı. Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü. Arda Turan ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi. Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor.

İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.

Zam sözü verilmişti

2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı. Yeni kontrat talep eden Luyindama hâlâ bekletilirken, 2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a da söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı. Dış transferde ise tek somut gelişme Aytaç Kara'da yaşandı.

Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandı ve oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başladı. Şu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.





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