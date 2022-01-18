Ara transferde şu ana kadar sessizliğini koruyan Fenerbahçe 'de, Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'ta forma giyen 24 yaşındaki Macar yıldız Roland Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takip etti.

Ayrıca Sallai, Fenerbahçe'nin "Altay maçı hazırlıklarını tamamladık" gönderisinin altına alev emojisi ile yorum yaptı.

Sağ kanat mevkisinde oynayan ve 2018 yılından bu yana Freiburg forması giyen Sallai, Macaristan Milli Takımı'nda da 30 maçta görev yaptı.

Alman ekibinde bu sezon 17 maça çıkan futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.



