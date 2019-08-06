Sassuolo'nun forveti Khouma Babacar ile dirsek temasında olan Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiş değil...

İtalyanlar'ın ünlü spor gazetecisi Gianluca Di Marzio, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı için Berlin'e tedavi olmaya giden Burak'ın, Lecce'ye transferinin 10 gün içinde bitebileceğini yazdı.

Eylül sonunda tamamen sağlığına kavuşacak olan tecrübeli forvetin, tedavi sürecini Lecce'deki takım arkadaşlarıyla beraber geçirmesinin, kadroya olan uyumunu da yukarı çekeceğini ve anlaşma sağlanması halinde ligin 4. ya da 5. haftasında Napoli veya SPAL maçında takımla birlikte sahaya çıkmak için hazır hale geleceğini belirtti.

Burak Yılmaz'ın Lecce'ye gelmek için ikna olduğu, aradaki pürüzlerin sadece Beşiktaş Yönetimi ile kaldığı aktarıldı. (Hürriyet)