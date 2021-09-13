Flaş gelişme! Hamit Altıntop, Löw ile görüştü ama yeni aday Klinsmann...

Eski Almanya A Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw'ün yaşadığı kent olan Freiburg'ta bulunan ve Alman teknik adama çok yakın olan isimlerden Ali Polat, TFF yönetim kurul üyesi ve 3-4 yöneticinin Löw'le görüşmek üzere Almanya'ya geldiğini söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ali Polat, A Milli Futbol Takımı sorumlusu Hamit Altıntop ve federasyondan 3-4 yöneticinin Freiburg'a gelerek Löw'le görüştüklerini söylemişti. FANATİK muhabiri Orhan Yıldırım ise Löw ile gerçekleşen görüşmeden istenen sonucun çıkmadığını ve Hamit Altıntop'un bir başka Alman teknik adam Jürgen Klinsmann ile görüştüğünü ifade etti.

Klinsmann - Löw birlikte çalıştı

Klinsmann ile gerçekleşen görüşmenin olumlu geçtiği ve 57 yaşındaki teknik direktörün A Milli Takım'ın başına geçebileceği ifade edildi. Jürgen Klinsmann, 2004-2006 arasında Almanya A Milli Takımı'nı çalıştırmış ve Joachim Löw onun yardımcılığını yapmıştı. 2006 Dünya Kupası'nda gelen üçüncülüğün ardından Klismann, önce Bayern Münih ardından ABD Milli Takımı'na gitmişti.



