Fenerbahçe ile sezona müthiş bir başlangıç yapan Kosova Milli Takımı ile de harikalar yaratan Vedat Muric bir anda Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine girdi. İngiliz ve İtalyan kulüpülerinin ilgi duyduğu yazılıp çizilirken İspanyol devi Atletico Madrid'in ve Manchester United'ın da Vedat ile ilgilendiği öğrenildi.

BAŞKAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Vedat Muric ile ilgili olarak bu gelişmeler yaşanırken tüm bunları yakından takip eden Başkan Ali Koç, Comolli ve yöneticilerle kısa bir durum değerlendirmesi yaptı. Koç, şu an tekliflere kapalı.

EN AZ 2 SENE KADIKÖY'DE...

Başkan Koç'un, "Vedat'ın daha zamanı gelmedi. Şimdi 30 milyon Euro da verseler satmam. Onun zamanı gelmedi. En az 2 sene bu kulüpte oynayacak. Sonrasında ise belki değerlendiririz" dediği öğrenildi.

VEDAT'I SATMAK İÇİN ALMADIK

Koç'un "Biz Vedat'ı satmak için almadık. Onun Fenerbahçe'de yapacak çok işi var. Şu bilinmeli Vedat zaten çok büyük bir kulüpte oynuyor" dediği de belirtildi.

HAVADAN YERDEN HER YERDEN!

Vedat Muric, hem hava hakimiyeti hem teknik kapasitesi hem de gol ve asist özellikleriyle sezona damgasını vurmaya hazır.

Vedat Muric, beklentilerin de ötesinde çok başarılı bir şekilde F.Bahçe kariyerine başladı.

Kaynak: Takvim