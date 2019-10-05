Flaş gelişme! Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu için karar çıktı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Yürütülen bu soruşturmada Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na müjdeli haber geldi. Milli futbolcunun 1 senedir süren FETÖ soruşturmasında kovuşturmaya yer yok kararı alındı.
Takipsizlik kararında, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Belözoğlu'nun FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadığı, örgüt talimatı sonrası Banka Asya'da para artışı bulunmadığı ve örgütsel faaliyetine rastlanmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet
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