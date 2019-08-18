Flaş gelişme! Fatih Terim Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!

Galatasaray'da Hasan Şaş dün akşam istifa etmişti. Fakat Fatih Terim'in bu istifaya onay vermediği ve Şaş'ın görevine devam edeceği öğrenildi.

18 Ağustos 2019, Pazar 12:46
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Flaş gelişme! Fatih Terim Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!

Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp genç teknik adama ağır hakaretlerde bulunan iki kişiye yasal işlem başlatılması için harekete geçti. Konuyla ilgili hukuki çalışmanın başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Şaş göreve devam edecek

Diğer taraftan yönetim Hasan Şaş’ın yanında yer alarak kararından vazgeçmesini istedi. Teknik Direktör Fatih Terim’in de Hasan Şaş’ın istifasına onay vermediği belirtildi. Yaşanan gelişmeler üzerine genç çalıştırıcının görevine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Skorer

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