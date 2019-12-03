FLAŞ! Galatasaray’dan 2 pozisyona tepki

Haftayı deplasmanda Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Galatasaray’dan, iki pozisyona tepki var. Sarı-Kırmızılı yönetim, Karadeniz ekibinin golünden önce yapılan faul ile Emre Mor’a ceza sahasında gerçekleşen müdahalenin es geçilmesiyle ilgili düşüncesini, bir video çalışmasıyla duyurmaya hazırlanıyor. Özellikle VAR hakemlerinin bu iki pozisyonda neden devreye girmediği konusu gündeme getirilecek. Pozisyonlardan birinde Trabzonspor’un forveti Sörloth’un, kafa vuruşu yaparken Marcao’yu iterek düşürdüğü görülüyor.

Diğerinde ise Emre Mor’a ceza sahası içerisinde müdahalede bulunulduğu, hakemlerin bu pozisyonda devam kararı vermesinin yanlış olduğu savunuluyor.

Sonuç değişmeyecek, ama...

Her ne kadar bu itiraz veya tepki, maçın sonucunu değiştirmeyecek olsa da Galatasaray Yönetimi bu şekilde hem taraftarın sesini duyurmak hem de kulübün haklarını savunmayı planlıyor.

Metin Karabaş

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