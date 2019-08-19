Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından forvet bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman orta saha ve forvet transferlerini bitirmek için İngiltere'ye gitti.

Beyaz TV'nin haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Everton’un 2 forvet oyuncusu Oumar Niasse ve Cenk Tosun ile görüşmelere başladı.

Bir süredir Everton ile görüşmeleri gerçekleştiren Sportif Direktör Ali Naibi bu transferler için yol katetti. Siyah-Beyazlılar, Niasse ya da Cenk Tosun'dan birini kadroya katmayı düşünüyor.

Başkan Fikret Orman bu transferleri noktalamak için İngiltere'ye gitti.