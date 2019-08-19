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Flaş! Fikret Orman Cenk Tosun ve Niasse transferi için İngiltere'ye gitti

Beşiktaş, Everton’un 2 forvet oyuncusu Oumar Niasse ve Cenk Tosun ile görüşmelere başladı.

19 Ağustos 2019, Pazartesi 09:21
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Flaş! Fikret Orman Cenk Tosun ve Niasse transferi için İngiltere'ye gitti

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından forvet bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman orta saha ve forvet transferlerini bitirmek için İngiltere'ye gitti.

Beyaz TV'nin haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Everton’un 2 forvet oyuncusu Oumar Niasse ve Cenk Tosun ile görüşmelere başladı. 

Bir süredir Everton ile görüşmeleri gerçekleştiren Sportif Direktör Ali Naibi bu transferler için yol katetti. Siyah-Beyazlılar, Niasse ya da Cenk Tosun'dan birini kadroya katmayı düşünüyor.

Başkan Fikret Orman bu transferleri noktalamak için İngiltere'ye gitti.

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